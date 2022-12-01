В Курске полицейские помогли девушке, которая хотела выйти на улицу через балкон и застряла

Девушка опиралась на трубу и держалась за край балкона Фото: Архив "КП"

В Курске с необычным происшествием столкнулись сотрудники ГИБДД . Примерно в 4:30 утра 2 декабря к наряду дорожно-патрульной службы, находящемуся на маршруте патрулирования, обратился мужчина и сообщил,, что с внешней стороны дома на Магистральном проезде, зацепившись за балкон второго этажа, находится девушка.

- Мы увидели, что девушка без верхней одежды действительно стоит на улице, опираясь на трубу и держась за край балкона, - рассказывают в региональном УГИБДД.

Куоянка пояснила инспекторам, что таким образом пыталась выйти из дома, поскольку не хотела будить своих друзей – владельцев квартиры. Однако, не рассчитав расстояние, застряла между трубой и стеной. Вернуться на балкон уже не смогла, а спрыгивать на землю побоялась.

Инспектор ГИБДД старший лейтенант полиции Олег Киреев и прибывшая следственно-оперативная группа остались страховать девушку на улице, чтобы она не упала и не разбилась.

Капитан полиции Алексей Кизилов и водитель такси, ставший свидетелем происходящего, направились в квартиру. В итоге они разбудили владельцев и помогли девушке забраться внутрь.

Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.