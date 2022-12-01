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НовостиОбщество1 декабря 2022 11:46

В Курской области уменьшилось количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних

На профилактическом учете состоят 556 родителей
Кристина ГОРБАТЕНКО
На особом контроле — преступления, которые совершают взрослые в отношении несовершеннолетни

На особом контроле — преступления, которые совершают взрослые в отношении несовершеннолетни

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Как сообщают в областной администрации, за 11 месяцев текущего года в отношении несовершеннолетних в Курской области было совершено 74 преступления. За аналогичный период прошлого года таких преступлений было 97.

На особом контроле — преступления, которые совершают взрослые в отношении несовершеннолетних. В регионе продолжается на постоянной основе работа с трудными семьями. Так, в настоящее время на профилактическом учете состоят 556 родителей, с которыми проводят индивидуальную профилактическую работу, правоохранительными органами в отношении родителей (законных представителей) составлено 3072 протокола об административных правонарушениях.

Напомним, в Курской области созданы специальные службы, который оказывают подросткам психологическую помощь. Они функционируют на базе 52 организаций, подведомственных комитету образования города Курска, а также в центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Гармония». Кроме того, работает детский телефон доверия, куда подростки могут в любое время обратиться за помощью.