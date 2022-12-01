Курянам предлагают обсудить благоустройство улицы Ленина

Активные жители города поучаствуют в полевом исследовании Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В декабре в Курске начнется цикл мероприятий по соучаствующему проектированию с разными группами населения. Одно из таких событий пройдет 3 декабря – центр компетенций развития городской среды Курской области приглашает курян принять участие в обсуждении предстоящего благоустройства улицы Ленина.

Активные жители города поучаствуют в полевом исследовании. Они вместе с архитекторами пройдутся по центральной улице для того, чтобы выявить проблемы и перспективы развития пространства.

Как сообщают в областной администрации, специалисты уже начали подготовительную работу. Они проводят глубинные опросы, замеряют пешеходный трафик и определяют пользователей пространств, чтобы точнее понять запрос горожан.

Сбор участников мероприятия - в 12:15 около офиса Центра компетенций по адресу ул. Радищева, 66.

Зарегистрироваться для участия можно на странице Центра компетенций в социальной сети «ВКонтакте».