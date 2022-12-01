В Курске во время пожара в многоэтажке эвакуировали 31 человека

Пожар случился на проспекте Победы Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 30 ноября в 20:33. Было задымление в лифте многоэтажного здания на проспекте Победы, 54.

На место происшествия выезжали пожарные, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

По прибытии огеборцы незамедлительно стали тушить пожар. Загорание было локализовано в 20:39, справиться с огнем удалось в 20:40.

- В результате пожара повреждена панель управления лифтом. Пожарно-спасательные подразделения эвакуировали 31 человека. Пострадавших нет, - сообщают в региональном ГУ МЧС.

Пожар тушили 20 человек и восемь единиц техники. Ущерб и причину возгорания выясняют.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».