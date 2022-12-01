Под Курском в реке нашли тело мужчины

Труп обнаружили местные жители Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сообщение о происшествии на реке Грайворонка в поселке Коммунар Советского района поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 1 декабря.

На место происшествия выезжали сотрудники полиции, работники скорой медицинской помощи. Привлекалась группировка сил и средств, в составе: 14 человек, пять единиц техники

В региональном ГУ МЧС информируют, местные жители извлекли из воды тело 57-летнего мужчины. Причины произошедшей трагедии выясняют.

Курские спасатели просят курян быть внимательными и осторожными, соблюдать все меры безопасности при посещении водоемов. При необходимости обращайтесь по телефону службы спасения «112».