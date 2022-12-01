Курские пожарные во время возгорания в жилом доме спасли человека

Пожар произошел в Кореневском районе Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 1 декабря в 03:00. Задымление было в жилом доме в деревне Михайловка Кореневского района.

На место происшествия выезжали пожарные-спасатели, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей. По прибытии огнеборцы незамедлительно начали тушить пожар. Загорание было локализовано в 03:24, справиться с огнем удалось в 03:27.

В региональном ГУ МЧС сообщают, в результате пожара в жилом доме на чердаке горел мусор на площади два квадратных метра. Пожарно-спасательными подразделениями спасен один человек, который спал в доме. Пострадавших нет.

Пожар тушили 17 человек и восемь единиц техники. Ущерб и причину возгорания выясняют.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».