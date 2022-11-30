Курян приглашают на открытый урок по фигурному катанию

Спорт пользуется популярностью у курян Фото: Светлана ВОЛКОВА

1 декабря в спортивной школе зимних видов спорта «Арена» пойдет Всероссийская акция «Спортивная зима».

В ее рамках состоятся:

открытые уроки по фигурному катанию с 12:15 до 15:15;

матч Национальной молодежной хоккейной лиги. Встречаются команды «Сокол» (Курск) - «Прогресс» (Глазов). Начало: в 18:30;

матч Ночной хоккейной лиги между ХК «Конти» и ХК «Бобер». Начало в 22:15.

Всех желающих ждут в Курске в спортивном комплексе "Арена" на улице Веспремской, 9.