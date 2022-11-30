В Курской области зарегистрированы первые случаи гриппа

В регионе также отмечен рост случаев ОРВИ Фото: Светлана ВОЛКОВА

На прошедшей неделе в Курской области были зарегистрированы первые случаи гриппа – всего заболели шесть человек. Заболевшие гриппом - дети в возрасте от трех до 14 лет, в пяти случаях уже определен тип вируса - А (Н1N1)pdm09.

В структуре вирусов негриппозной этиологии 41,7% приходится на долю риновируса, 22,6% на метапневмовирусы, 35,7% на прочие вирусы (бокавирус, вирусы парагриппа, аденовирус, РС-вирус), рассказали в Роспотребнадзоре региона.

В целом в регионе зарегистрировано 9854 случая заболевания ОРВИ, что больше на 23,9%, чем на предыдущей неделе.

Наиболее активно эпидемиологический процесс развивается среди детей. В разрезе отдельных возрастных групп эпидемический порог превышен среди детей трех-шести лет, 7-14 лет на 33,6% и 19,4% соответственно. Среди детей до двух лет заболеваемость ниже эпидемического порога на 14,3%.

Продолжается ежегодная вакцинация против гриппа. По состоянию на 28 ноября в Курской области охвачено прививками против гриппа более 480 тысяч человек, что составляет 45,4% от всего населения. Для иммунизации в регионе используются иммунопрепараты "Совигрипп" и «УльтриксКвадри».