Прокуратура подала в суд иск на мэрию Курска за плохие дороги

Нарушения ГИБДД нашла на 17 улицах Фото: Светлана ВОЛКОВА

Автомобильные дороги, проходящие по 17 улицам Курска, имеют многочисленные выбоины, часть дорог не оборудованы тротуарами, нет ограждения перильного типа, дорожных знаков «Пешеходный переход». Это далеко не все замечания, которые выдвинула прокуратура в адрес мэрии.

В декабре 2021 года ОГИБДД УМВД России по Курску выдал комитету дорожного хозяйства Курска предписание - устранить эти нарушения. Однако до сих пор предписание не исполнено, рассказали в ведомстве.

- Это нарушает право неопределенного круга лиц на безопасные условия движения, может привести к дорожно-транспортным происшествиям, - сказали в прокуратуре.

Теперь прокурор Курска направил в Ленинский районный суд административный иск, в котором потребовал обязать комитет дорожного хозяйства Курска провести дороги в нормативное состояние.