Курянка спаслась на пожаре, услышав звук извещателя

Такие приборы устанавливают в домах курян из "группы риска" Фото: Светлана ВОЛКОВА

Ночью 27 ноября в селе Калиновка Хомутовского района произошел пожар. Загорелся жилой дом. В момент возникновения пожара в доме находилась женщина, которую разбудил сработавший пожарный извещатель. Курянка спешно покинула помещение и вызвала пожарную охрану.

Огонь уничтожил пристроенную к дому веранду, повредил вещи. Однако, самое главное, при пожаре никто не пострадал. Предположительной причиной загорания стало короткое замыкание электропроводки.

- Женщина входит в состав «группы риска» как пожилая и одиноко проживающая, - рассказывает заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Дмитриевскому и Хомутовскому районам Главного управления МЧС России по Курской области Александр Половинкин. – Извещатель был установлен в ее доме еще в прошлом году.

Кстати, в начале года в Хомутовском районе был зарегистрирован аналогичный случай, когда сигнализировавший о пожаре извещатель спас жизнь пожилому мужчине.