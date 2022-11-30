21-летнюю курянку осудили за связь с несовершеннолетним

Курянку осудили по уголовной статье
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В Курской области Солнцевский районный суд вынесен приговор местной жительнице. Ее признали виновной в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.
21-летняя жительница Солнцевского района встречалась с юношей, которому не исполнилось и 16 лет, рассказали в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области. При этом курянка знала о возрасте парня.
- Своими умышленными действиями нарушила половую неприкосновенность несовершеннолетнего и причинила ему моральный вред, - отметили в ведомстве.
В суде женщина вину признала.
Суд на полгода ограничил ей свободу. На основании ч.1 ст.53 УК РФ ей нельзя выезжать за территорию Курска, так как девушка без регистрации живет в областном центре.
Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.