21-летнюю курянку осудили за связь с несовершеннолетним

Курянку осудили по уголовной статье Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области Солнцевский районный суд вынесен приговор местной жительнице. Ее признали виновной в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

21-летняя жительница Солнцевского района встречалась с юношей, которому не исполнилось и 16 лет, рассказали в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области. При этом курянка знала о возрасте парня.

- Своими умышленными действиями нарушила половую неприкосновенность несовершеннолетнего и причинила ему моральный вред, - отметили в ведомстве.

В суде женщина вину признала.

Суд на полгода ограничил ей свободу. На основании ч.1 ст.53 УК РФ ей нельзя выезжать за территорию Курска, так как девушка без регистрации живет в областном центре.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.