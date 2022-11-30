Курское "Динамо" проиграло УГМК

PARI Чемпионат России – Премьер-лига. Регулярный этап

УГМК (Екатеринбург) – «Динамо» (Курск) – 68:40 (21:7, 15:14, 14:10, 17:9)

30 ноября УГМК был сильнее.

«Динамо» в турнирной таблице пока только третье. В последний раз такое место после первого круга у бело-голубых было семь лет назад.

Ранее КП рассказывала, что в Королеве состоялись Всероссийские соревнования по боксу среди девушек 17-18 лет. В весовой категории 60 килограмм курянка Елизавета Токарева одержала победы в трех боях единогласным решением судей и завоевала золотую медаль! Девушка получила право представлять страну на первенстве Европы.

А в Анапе на Всероссийских соревнованиях по боксу среди юношей 15-16 лет памяти заслуженного тренера России Александра Аксенова куряне завоевали три медали. Лучший результат показал Максим Чаплыгин из Спортивной школы бокса. В весовой категории 46 килограмм он занял первое место.