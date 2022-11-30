В Курске в первый день зимы будет до десяти градусов мороза

В регионе будет без осадков Фото: Светлана ВОЛКОВА

1 декабря в Курской области будет переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура: - ночью 5-10°, днем 1-6 мороза.

Метеорологическая дальность видимости 3000-7000 метров.

Ранее КП сообщала, что зимой за подкормкой диких животных в Курской области следит комитет природных ресурсов. В областной администрации говорят, такие мероприятия помогают компенсировать отсутствие естественных кормов в зимний период, а также обеспечить зверей недостающими минеральными веществами и микроэлементами.

Ежегодно охотоведы и инспекторы проводят рейды по охотничьим угодьям, совместно с ветврачами перед выкладкой кормов дезинфицируют кормушки и кормовые площадки.