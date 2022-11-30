В Курске 9 и 10 декабря пройдет первая в регионе ярмарка самозанятых

Здесь будут продавать пряники, шоколад, фартуки, полотенца с новогодней вышивкой и многое другое Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске пройдет первая в регионе ярмарка самозанятых. Свою продукцию – уникальные изделия ручной работы, представят 33 курских мастера, участники проекта «Мой бизнес – это я».

На ярмарке можно будет увидеть и приобрести эксклюзивные товары: пряники, шоколад, фартуки, полотенца с новогодней вышивкой, сумки, посуду из различных материалов, елочные украшения, деревянные и текстильные игрушки, одежду для детей и взрослых, декор для интерьера и многое другое.

Мероприятие пройдет 9 и 10 декабря в торговом центре «Европа» на Московской площади на третьем этаже.