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НовостиДеловой Курск30 ноября 2022 15:53

В Курск обсудят благоустройство двух скверов

Принять участие можно 3 декабря
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Куряне обсудят городское благоустройство

Куряне обсудят городское благоустройство

Фото: Светлана ВОЛКОВА

3 декабря в 11.00 комитет архитектуры и градостроительства Курска приглашает курян для участия в обсуждении благоустройства двух скверов, расположенных по улице Станционной и на площади Рокоссовского.

Место встречи — Солнечный зал комитета архитектуры и градостроительства.

Цель проведения соучаствующего проектирования - разработка наиболее эффективных проектов при содействии всех заинтересованных сторон, пояснили в мэрии.

Приглашаются архитекторы города Курска, студенты и жители нашего города, неравнодушные к внешнему облику общественных пространств. Организаторы мероприятия будут рады услышать предложения, замечания и дополнения к проекту.