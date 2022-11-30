В Курск обсудят благоустройство двух скверов

Куряне обсудят городское благоустройство Фото: Светлана ВОЛКОВА

3 декабря в 11.00 комитет архитектуры и градостроительства Курска приглашает курян для участия в обсуждении благоустройства двух скверов, расположенных по улице Станционной и на площади Рокоссовского.

Место встречи — Солнечный зал комитета архитектуры и градостроительства.

Цель проведения соучаствующего проектирования - разработка наиболее эффективных проектов при содействии всех заинтересованных сторон, пояснили в мэрии.

Приглашаются архитекторы города Курска, студенты и жители нашего города, неравнодушные к внешнему облику общественных пространств. Организаторы мероприятия будут рады услышать предложения, замечания и дополнения к проекту.