Добровольцев и мобилизованных курян освободили от уплаты транспортного налога

Об этом сообщили в областной администрации Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В областной администрации сообщили, что за налоговый период 2021-2022 годов добровольцы и мобилизованные из Курской области освобождены от уплаты транспортного налога. Если же в собственности у человек несколько транспортных средств: мотороллеров, мотоциклов, легковых автомобилей – то он может воспользоваться льготой в отношении одного из них по своему выбору.

Также в этот же закон внесены изменения, касающиеся владельцев автомобилей на газомоторном топливе (метане). Им период действия льготы продлили до 2024 года – она проявляется в виде снижения суммы налога на 30%.

Добавим, ранее действие льготы распространялось на налоговый период 2021 года с уплатой авансовых платежей юрлицами в 2021 году и годовых платежей в 2022 году, физлицами – в 2022 году.