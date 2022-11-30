В Курске мошенники под видом курьеров обворовывали пенсионеров

Мошенники представлялись правоохранителями Фото: Архив "КП"

Как рассказывают в региональном УМВД, с 17 по 26 ноября в Курске 16 раз пожилые куряне становились жертвами мошенников. Ущерб составил три миллиона 180 тысяч рублей.

Все преступления были совершены по одному сценарию. Курянам звонили на стационарный телефон, представлялись правоохранителями и сообщали, что их родственники стали виновниками ДТП с пострадавшими и тяжкими последствиями.

Пенсионерам предлагали отдать свои сбережения, чтобы их близких не привлекли к уголовной ответственности. За деньгами каждый раз приходили курьеры. Только после того, как деньги были переданы, пожилые люди связывались с родственниками и узнавали, что никаких аварий те не совершали.

В результате полицейским удалось установить личности мошенников. Так, на счету одного из задержанных - 18-летнего жителя Ростовской области, десятиь эпизодов мошенничеств по Северо-Западному микрорайону Курска. Второй – 25-летний уроженец Смоленской области, подозревается в двух эпизодах мошенничеств. Третий подозреваемый – 37-летний курянин, четырежды под видом курьера забрал у потерпевших 100, 400, 200 и 500 тысяч рублей.

Трое задержанных пояснили, что предложения о незаконном заработке нашли в Интернете. За то, что они забирали деньги и переводили их на определенные реквизиты, им был обещан заработок в виде четырех процентов от каждой суммы.

В отношении каждого из мошенников возбуждены уголовные дела. Также им предстоит возместить ущерб.