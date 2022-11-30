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НовостиОбщество30 ноября 2022 12:48

В Курске на улице Черняховского начали ремонтировать автодорогу

Работы планируют завершить к концу года
Кристина ГОРБАТЕНКО
Работы были запланированы на 2023 год, но подрядчику удалось приступить к ним раньше

Работы были запланированы на 2023 год, но подрядчику удалось приступить к ним раньше

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске дорожники продолжают ремонтные работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На этот раз начался ремонт автомобильной дороги на улице Черняховского. Об этом сообщили в комитете дорожного хозяйства.

В городской администрации сообщают, что работы были запланированы на 2023 год, но подрядчику удалось приступить к ним раньше. Сейчас уже завершают фрезерование дорожного полотна. На данный момент проводят устройство выравнивающего слоя.

При благоприятных погодных условиях работы планируют завершить к концу этого года.