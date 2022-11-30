Президент РФ Владимир Путин высоко оценил темпы ремонта курской поликлиники №3

Всего к поликлинике относятся 67 тысяч курян Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

30 ноября состоялась церемонии открытия соцобъектов в разных регионах России. В ходе мероприятия, которое прошло в режиме видеоконференции, о завершении ремонта в курской поликлинике №3 Президенту России Владимиру Путину доложил губернатор Роман Старовойт.

- Глава государства высоко оценил темпы работ в учреждении: они выполнены, по сути, с нуля, за полгода. Высокая скорость капремонта с отличным качеством достигнута благодаря командной работе курских строителей и медиков, которые ежедневно контролировали ход работ, - сказал глава региона.

В результате выполненных работ в поликлинике провели внутреннюю отделку, заменили инженерные сети и коммуникации, сделали новую вентиляцию, отремонтировали кровлю, утеплили фасад, заменили входную группу. Также создали условия для приема маломобильных курян.

Кроме того, в поликлинике появились современная регистратура, пункт отбора биоматериала, инфекционный блок с отдельным входом; модернизированы отделение профилактики и центр здоровья, стоматологическое отделение, участковая служба.

Приобрели и новое оборудование: рентгенологический аппарат, маммограф и флюорограф, УЗИ-аппарат экспертного класса, системы суточного мониторирования артериального давления и ЭКГ.

С понедельника начнется прием пациентов, всего к учреждению относятся 67 тысяч курян.