Президент РФ Владимир Путин высоко оценил темпы ремонта курской поликлиники №3

Всего к поликлинике относятся 67 тысяч курян
Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО
30 ноября состоялась церемонии открытия соцобъектов в разных регионах России. В ходе мероприятия, которое прошло в режиме видеоконференции, о завершении ремонта в курской поликлинике №3 Президенту России Владимиру Путину доложил губернатор Роман Старовойт.
- Глава государства высоко оценил темпы работ в учреждении: они выполнены, по сути, с нуля, за полгода. Высокая скорость капремонта с отличным качеством достигнута благодаря командной работе курских строителей и медиков, которые ежедневно контролировали ход работ, - сказал глава региона.
В результате выполненных работ в поликлинике провели внутреннюю отделку, заменили инженерные сети и коммуникации, сделали новую вентиляцию, отремонтировали кровлю, утеплили фасад, заменили входную группу. Также создали условия для приема маломобильных курян.
Кроме того, в поликлинике появились современная регистратура, пункт отбора биоматериала, инфекционный блок с отдельным входом; модернизированы отделение профилактики и центр здоровья, стоматологическое отделение, участковая служба.
Приобрели и новое оборудование: рентгенологический аппарат, маммограф и флюорограф, УЗИ-аппарат экспертного класса, системы суточного мониторирования артериального давления и ЭКГ.
С понедельника начнется прием пациентов, всего к учреждению относятся 67 тысяч курян.