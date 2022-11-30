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НовостиОбщество30 ноября 2022 11:33

В Курске ликвидировали 122 надписи с рекламой наркотиков

В городе продолжаются профилактические рейды
Кристина ГОРБАТЕНКО
Профилактический рейд прошел в Железнодорожном округе

Профилактический рейд прошел в Железнодорожном округе

Фото: Архив "КП"

В Курске продолжают убирать надписи с рекламой наркотиков. Так, очередной профилактический рейд на этот раз прошел в Железнодорожном округе города.

В нем приняли участие сотрудники администрации округа, правоохранительные органы и народные дружинники Курского колледжа управления. Они выявили и устранили надпси, в которых содержится реклама наркотиков. В результате в рамках окружной акции «Спешите делать добрые дела!» ликвидировали 122 надписи.

Также, как сообщают в городской администрации, в адрес управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК направили уведомления о необходимости убрать с фасадов зданий надписи, содержащие пропаганду наркотиков и контакты их распространителей.