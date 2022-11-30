Курянка перевела 631 тысячу рублей мошенникам

Незнакомка представилась сотрудницей банка Фото: Архив "КП"

В региональном УМВД рассказывают, 42-летняя жительница Курска ответила на звонок, поступивший на мобильный телефон ее супруга. Незнакомая девушка представилась специалистом банка. Она сообщила о якобы поступившей от имени клиента заявке на смену финансового номера, а также о попытке оформления кредита третьими лицами. Курянка не стала тревожить мужа и решила самостоятельно разобраться в возникшей ситуации.

Чтобы аннулировать мифический займ, женщина под диктовку лжесотрудницы банка уже со своего телефона зашла в мобильное приложение и подала заявку на оформление реального кредита, которая была сразу же одобрена. Зачисленную сумму всего в один клик клиентка перевела на указанные мошенниками реквизиты, полагая, что это и есть так называемый «безопасный счет». Общий ущерб от переговоров составил 631 тысячу рублей.

Позже курянка рассказала обо всем своему супругу. Произошедшее насторожило мужчину, он набрал номер мошенников и услышал в трубке незнакомый смех и их поздравительные слова с успешно оформленным кредитом.

Возбуждено уголовное дело, мошенников ищут.