Под Курском «ГАЗ» сбил женщину на переходе

Женщину доставили в больницу Фото: Архив "КП"

ДТП случилось 29 ноября примерно в 07:40 на 24 километре автодороги «Курск - Льгов – Рыльск». В региональном УГИБДД рассказывают, 60-летний водитель автомобиля «ГАЗ» сбил 61-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина -пешеход получила ранения и была доставлена в больницу. Полиция выясняет обстоятельства аварии.

Всего 29 ноября в Курской области зарегистрировано пять ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла примерно в 13:10 в деревне Новые Дворы Фатежского района. По предварительным данным, 41-летний водитель, управляя автомобилем «Шкода YETI», ехал задним ходом и врезался в стоящий автомобиль «Тойота Ленд Крузер Прадо», за рулем которого была 42-летняя женщина-водитель. После этого «Шкода YETI» сбил водителя «Тойоты».

В результате ДТП женщина получила ранения и обратилась в больницу.