30 ноября в приграничье Курской области проходят учебные стрельбы

29 ноября Суджанский район попал под обстрел ВСУ Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В приграничных районах Курской области сегодня, 30 ноября, снова неспокойно - там проходят очередные учебные стрельбы военнослужащих. На этот раз учения проводят в Суджанском районе, об этом сообщили в районной администрации.

Местных жителей просят не волноваться и сохранять спокойствие.

Напомним, вечером 29 ноября Суджанский район попал под обстрел ВСУ. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт. Было зафиксировано порядка 11 прилетов. Пострадал объект энергоснабжения, из-за этого частично оказались обесточены Суджанский и Кореневский районы. На данный момент электроснабжение удалось восстановить.