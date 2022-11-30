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НовостиОбщество30 ноября 2022 8:04

30 ноября в приграничье Курской области проходят учебные стрельбы

Местных жителей просят не волноваться
Кристина ГОРБАТЕНКО
29 ноября Суджанский район попал под обстрел ВСУ

29 ноября Суджанский район попал под обстрел ВСУ

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В приграничных районах Курской области сегодня, 30 ноября, снова неспокойно - там проходят очередные учебные стрельбы военнослужащих. На этот раз учения проводят в Суджанском районе, об этом сообщили в районной администрации.

Местных жителей просят не волноваться и сохранять спокойствие.

Напомним, вечером 29 ноября Суджанский район попал под обстрел ВСУ. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт. Было зафиксировано порядка 11 прилетов. Пострадал объект энергоснабжения, из-за этого частично оказались обесточены Суджанский и Кореневский районы. На данный момент электроснабжение удалось восстановить.