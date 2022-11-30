В Курской области мошенники используют новый способ обмана

Жительница Железногорска лишилась 63 тысячи рублей Фото: Архив "КП"

В региональном УМВД рассказываю, жительнице Железногорска позвонил неизвестный и сказал, что его матери, проживающей по соседству с женщиной, недавно сделали серьезную операцию. Теперь ей требуется постоянный уход. Он утверждал, что ни родственников, ни друзей в городе у них нет, поэтому очень попросил о помощи женщину. Курянка должна была приносить продукты матери, пока сын сам не вернется домой. Деньги на расходы обещал регулярно переводить.

Женщина согласилась помочь, после чего звонивший убедил ее в том, что не сможет перевести ей деньги, пока на ее карте есть сбережения. Якобы, на них могут начислить крупную комиссию, поэтому настойчиво рекомендовал временно перевести средства ему, а после он вернет со своей надбавкой.

Жительница Железногорска поверила мошеннику и отправила ему 63 тысячи рублей, но как только она спросила адрес матери и время, когда к ней нужно прийти, разговор прервался, больше мужчина на связь не выходил.

Женщина обратилась в полицию, мошенника ищут.