За сутки в Курской области коронавирусом заразился 31 человек

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 159 пациентов Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области растет количество заболевших коронавирусом за сутки. Так, по данным оперштаба на 30 ноября, в регионе ковид заразился еще 31 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 149 047 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 159 человек, на ИВЛ – 7 (6 – инвазивная, 1 – неинвазивная).

По оперативным данным, на сегодняшний день скончались 2529 человек. За минувшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.