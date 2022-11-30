3 декабря в Курске пройдет благотворительный фестиваль «Союзмультфильм»

Куряне смогут посмотреть анимационное кино и побывать на музыкальном концерте Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Мероприятия в рамках Третьего ежегодного благотворительного фестиваля мультконцертов организованы для детей из детских домов, малоимущих семей и других социально незащищенных граждан. В этом году они проходят с 28 октября по 18 декабря. Благотворительные концерты покажут в восьми регионах России, в их числе и Курская область.

В областной администрации рассказывают, по традиции фестиваль соберет легендарных героев киностудии «Союзмультфильм». В программе концертов – всеми любимые мультфильмы: «Чебурашка», «Бременские музыканты», «Ну, погоди!», «Летучий корабль», «В порту», «Катерок», «Пес в сапогах», «Каникулы Бонифация», «Как Львенок и Черепаха пели песню».

В Курске мероприятие пройдет на сцене концертного зала «Свиридовский» 3 декабря. Детям и их родителям покажут анимационное кино от «Союзмультфильма», а также музыкальный концерт от солистов филармонии и симфонического оркестра под управлением Юлии Жарковой.