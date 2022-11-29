Курский «Сокол» установил очередной антирекорд НМХЛ

Курский кошмар, растянувшийся на четыре матча, начался на бобровском льду. Фото со страницы ХК "ЭкоНива-Бобров" в VK.

Казалось бы, куда уж хуже. Но проиграв в Боброве с общим счетом 1:20, курский «Сокол» в рамках регулярного чемпионата НМХЛ доказал, что дно еще не достигнуто. На своем льду наши парни выдали еще два жалких результата – за 0:7 в первой встрече с «Олимпией» из Кирово-Чепецка последовали 0:9 во второй. Суммарный счет трех последних матчей – 0:23, четырех – 1:36. Позорище, мягко говоря.

Ни один клуб не выдавал столь удручающий отрезок в этом розыгрыше НМХЛ. Куряне здесь вне конкуренции.

После сегодняшнего игрового дня на «Востоке» лидирует «Тамбов» (34 очка). Далее располагаются пензенский «Дизелист» (30) и саратовский «Кристалл» (27). У курян четыре балла и последнее 11-е место. Теперь 1 и 2 декабря наши земляки сыграют дома с глазовским «Прогрессом» (девятое место, 12 очков). Начало матчей в 18:30.