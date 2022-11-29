Мошенники заставили курянку взять гигантский кредит и перечислить им деньги

е исключено, что женщине придется возвращать деньги банку Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Северо-Западный отдел полиции Курска обратилась тридцатишестилетняя курянка с просьбой найти людей, заставивших ее взять кредит на сумму более миллиона 300 тысяч рублей. Потратить деньги на себя женщине не дали – гигантскую сумму она отправила на счета посторонних, считая, что оказывает помощь представителям власти. Женщина призналась, что много раз слышала по телевизору о телефонных мошенниках и даже смеялась над людьми, которые им верят и отдают деньги. Но игру позвонивших ей преступников не смогла распознать.

- В трубке звучали голоса один серьезнее другого. Первый представился работником центрального банка, другой заявил, что является сотрудником органов государственной безопасности. Звонили с помощью мессенджеров, видимо, для конспирации. Мужчины утверждали, что расследуют дело о финансовых махинациях рядовых банковских служащих. В личную переписку курянки посыпались сканы документов и служебных удостоверений, чтобы она убедилась насколько серьезна ситуация, - рассказали в полиции.

Впечатлительная женщина согласилась помочь следствию в поимке вымышленных преступников и стала выполнять все указания собеседников. За три дня она совершила несколько визитов в банки и оформила кредитные карты. Средства по инструкции перекидывала со счета на счет, а в результате отправила по безопасным реквизитам, которые ей продиктовали. Миллион 322 тысячи кредитных рублей курянке теперь придётся возвращать банку с процентами. Стражи порядка уже начали розыск аферистов, но есть основания полагать, что они действовали из за границы. Им грозит до десяти лет колонии.