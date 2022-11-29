Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт29 ноября 2022 16:46

Курянка представит Россию на первенстве Европы по боксу

Елизавета Токарева одержала победу в трех боях
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Юные спортсмены достойно представили регион

Юные спортсмены достойно представили регион

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В городе Королеве состоялись Всероссийские соревнования по боксу среди девушек 17-18 лет. В весовой категории 60 килограмм курянка Елизавета Токарева одержала победы в трех боях единогласным решением судей и завоевала золотую медаль! Девушка получила право представлять страну на первенстве Европы.

А в Анапе на Всероссийских соревнованиях по боксу среди юношей 15-16 лет памяти заслуженного тренера России Александра Аксенова куряне завоевали три медали. Лучший результат показал Максим Чаплыгин из Спортивной школы бокса. В весовой категории 46 килограмм он занял первое место.

Весовая категория 46 кг

1 место - Чаплыгин Максим

Весовая категория 54 кг

2 место - Переверзев Богдан

Весовая категория 70 кг

3 место - Рылов Алексей