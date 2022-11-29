Курские тяжелоатлеты привезли шесть золотых медалей из Тулы

Курские спортсмены снова отличились Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Туле завершился Всероссийский турнир "Серебряный гриф" на призы заслуженного мастера спорта России Бориса Серегина по тяжелой атлетике. Эти соревнования собрали рекордное число участников: за награды боролись 630 человек из 48 регионов. Курская область была представлена 15 спортсменами, шесть из которых вернулись домой с золотыми медалями.

Весовая категория 102 кг

1 место - Кондратьев Виктор (стал абсолютным чемпионом турнира)

Весовая категория 35 кг

1 место - Молчанов Никита (Никите 13 лет. Он установил два рекорда России в возрастной категории - 13-15 лет)

Весовая категория 109 кг

1 место - Хрипин Даниил

Весовая категория 49 кг

1 место - Юрченков Иван

Весовая категория 102 кг

1 место - Шумских Артем (самый высокий атлет турнира - рост 207 см)

Весовая категория 71 кг

1 место - Булатникова Вероника

Весовая категория 96 кг

3 место - Якушев Артем

Весовая категория 81 кг

3 место - Гудова Екатерина