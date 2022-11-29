Курские тяжелоатлеты привезли шесть золотых медалей из Тулы

Курские спортсмены снова отличились
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В Туле завершился Всероссийский турнир "Серебряный гриф" на призы заслуженного мастера спорта России Бориса Серегина по тяжелой атлетике. Эти соревнования собрали рекордное число участников: за награды боролись 630 человек из 48 регионов. Курская область была представлена 15 спортсменами, шесть из которых вернулись домой с золотыми медалями.
Весовая категория 102 кг
1 место - Кондратьев Виктор (стал абсолютным чемпионом турнира)
Весовая категория 35 кг
1 место - Молчанов Никита (Никите 13 лет. Он установил два рекорда России в возрастной категории - 13-15 лет)
Весовая категория 109 кг
1 место - Хрипин Даниил
Весовая категория 49 кг
1 место - Юрченков Иван
Весовая категория 102 кг
1 место - Шумских Артем (самый высокий атлет турнира - рост 207 см)
Весовая категория 71 кг
1 место - Булатникова Вероника
Весовая категория 96 кг
3 место - Якушев Артем
Весовая категория 81 кг
3 место - Гудова Екатерина