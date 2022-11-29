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НовостиПроисшествия29 ноября 2022 16:02

Под Курском нашли артснаряд

ЧП произошло в Черемисиновском районе
Ольга ДАНИЛОВА
На место ЧП выезжала полиция

На место ЧП выезжала полиция

Фото: Светлана ВОЛКОВА

29 ноября в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области сообщили об обнаружении ВОП времен Великой Отечественной Войны. Опасную находку обнаружили вблизи деревни Ивановка Черемисиновского района Курской области.

На место обнаружения выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Здесь нашли артснаряд 88 мм. Его изъяли и вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.