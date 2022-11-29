Управленческие команды защитили свои проекты в рамках методической программы «PROКЛАСТЕРЫ»

Фото - пресс-служба АНО ДПО «Институт экономики знаний»

Завершилась методическая программа Министерства промышленности и торговли Российской Федерации «PROКЛАСТЕРЫ» («базовый уровень»), оператором которой выступает АНО ДПО «Институт экономики знаний». Более 20 управленческих команд из различных регионов России защитили свои проекты на площадке Технопарка «Калибр» в Москве. Среди участников были представители органов власти, институтов развития и бизнес-сообщества, работающие в сфере промышленности.

В рамках очной сессии была организована экскурсия на несколько предприятий Москвы и Московской области, входящие в состав Межрегионального промышленного кластера "Композиты без границ".

Итоги программы подвел директор Департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России Иван Куликов. Он выразил уверенность, что в результате программы появятся новые импортозамещающие проекты, столь необходимые нашей стране в настоящее время.

«Трансформация глобальных цепочек добавленной стоимости стала драйвером создания новой экономической реальности. В её условиях именно промышленные кластеры могут стать не только способом эффективного развития территорий, но и ключевым инструментом импортозамещения. Те меры поддержки, которые начнут своё действие с 2023 года, должны позволить предприятиям-участникам промышленных кластеров получить значительные меры поддержки. Они могут быть направлены на создание новых производств и привести к диверсификации уже действующих мощностей предприятий», - считает директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрей Шпиленко.

Методическая программа «PROКЛАСТЕРЫ» («базовый курс») разработана по поручению Заместителя Председателя Правительства – Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова с целью формирования практических навыков выявления и реализации инвестиционных проектов по импортозамещению промышленной продукции, построения кооперационных цепочек и использования инструментов государственной поддержки промышленных кластеров.