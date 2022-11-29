"КП-Курск" разыгрывает пригласительные в кино

Счастливчиков определим 17 декабря!

Для участия в розыгрыше билетов в кино нужно быть подписчиком нашей группы "Комсомольская правда - Курск - KP.RU" и группы Курский областной киновидеофонд рассказать о розыгрыше своим друзьям, сделав репост этой записи у себя на стене! Имена победителей определим 17 декабря!

Победители смогут бесплатно посетить показ семейной комедии «10 дней с Сантой», 12+ (Италия) в драматическом театре имени А.С. Пушкина. Перед показом в рамках проекта "Кино в театре" зрителей ожидает предсеансовое мероприятие.

Карло, Джулия и трое их детей отправляются в Швецию на рождественские каникулы. По пути они случайно сбивают на машине странного человека, одетого как Санта-Клаус, и решают подвезти его до ближайшего города. Но у незнакомца свои планы на то, как провести это Рождество, и отделаться от него теперь не так-то просто.