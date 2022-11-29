В Курской области в кормушки для диких животных выложили более 70 тонн кормов

Ежегодно охотоведы и инспекторы проводят рейды по охотничьим угодьям Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Подкормку диких животных в Курской области реализует комитет природных ресурсов. В областной администрации говорят, такие мероприятия помогают компенсировать отсутствие естественных кормов в зимний период, а также обеспечить зверей недостающими минеральными веществами и микроэлементами.

Ежегодно охотоведы и инспекторы проводят рейды по охотничьим угодьям, совместно с ветврачами перед выкладкой кормов дезинфицируют кормушки и кормовые площадки.

Всего в Курской области насчитывалось 155 кормушек и кормовых площадок. Однако в 2022 году сотрудники комитета дополнительно соорудили еще 43, а также 85 солонцов для подкормки диких животных.

В зимний период охотоведы регулярно пополняют кормушки сеном, зерновыми культурами и солью. С начала года на кормовых площадках уже выложили три с половиной тонны сена, 64,5 тонны зерна и 2,3 тонны соли.