Специальный гость фестиваля – оркестр штаба Центрального округа войск национальной гвардии РФ Фото: Архив "КП"

30 ноября в Курске пройдет Всероссийский фестиваль «Молодые таланты и звезды России». Как говорят в областной администрации, главной особенностью проекта является то, что начинающие музыканты получат возможность выступить на одной сцене с уже известными российскими артистами.

Также в рамках мероприятия для преподавателей музыкальных учреждений региона пройдут мастер-классы от коллег из Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского и Московского государственного института музыки имени А.Г. Шнитке.

Специальный гость фестиваля – оркестр штаба Центрального округа войск национальной гвардии Российской Федерации, совместно с коллективом выступят одаренные дети из Курской и Белгородской областей.