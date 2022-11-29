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НовостиОбщество29 ноября 2022 12:41

В Курской области проходит конкурс ко Дню героев Отечества

Стать участниками могут куряне от семи до 17 лет
Кристина ГОРБАТЕНКО
Конкурс продлится до 7 декабря

Конкурс продлится до 7 декабря

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил конкурс ко Дню героев Отечества. Принять в нем участие могут куряне с семи до 17 лет, для этого им нужно записать видеоролик, посвященный Героям Отечества, продолжительностью до двух минут. Разместить конкурсную работу нужно на своей странице ВКонтакте или странице родителей с хештегом #ГордимсяГероямиОтечества.

Необходимо указать имя и фамилию участника, место проживания; кроме того, аккаунт должен быть открытым. Работы принимаются до 12:00 7 декабря.

Также будут оценивать стихотворения, посвященные воинскому подвигу наших солдат, а также конкретным историческим личностям.

Победитель получит приз.