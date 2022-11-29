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НовостиОбщество29 ноября 2022 11:51

В 2022 году Курской области удалось избежать лесных пожаров

Регион вошел в состав 12 субъектов, где не были зафиксированы такие возгорания
Кристина ГОРБАТЕНКО
Пожароопасный сезон в лесах Курской области длился с апреля по конец октября

Пожароопасный сезон в лесах Курской области длился с апреля по конец октября

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В 2022 году в Курской области не произошло ни одного лесного пожара. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС. Так, наш регион вошел в состав 12 субъектов, где удалось избежать таких возгораний. Вместе с Курской, в списке также значатся соседние Белгородская, Орловская и Липецкая области.

- В 2022 году на территории региона неоднократно возникали угрозы лесных пожаров, однако их удавалось оперативно ликвидировать совместными усилиями пожарно-спасательных подразделений и лесопожарных формирований, - говорят в МЧС.

Напомним, пожароопасный сезон в лесах Курской области начался в апреле и завершился 27 октября.