В 2022 году Курской области удалось избежать лесных пожаров

Пожароопасный сезон в лесах Курской области длился с апреля по конец октября Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В 2022 году в Курской области не произошло ни одного лесного пожара. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС. Так, наш регион вошел в состав 12 субъектов, где удалось избежать таких возгораний. Вместе с Курской, в списке также значатся соседние Белгородская, Орловская и Липецкая области.

- В 2022 году на территории региона неоднократно возникали угрозы лесных пожаров, однако их удавалось оперативно ликвидировать совместными усилиями пожарно-спасательных подразделений и лесопожарных формирований, - говорят в МЧС.

Напомним, пожароопасный сезон в лесах Курской области начался в апреле и завершился 27 октября.