В Железногорске Курской области задержали мужчину с крупной партией синтетических наркотиков

Общий вес изъятых наркотиков составил около 30 граммов Фото: Архив "КП"

В региональном УМВД рассказывают, 29-летний уроженец одного из государств ближнего зарубежья, прибыл в регион из Москвы, чтобы распространят на территории Железногорска наркотики путем изготовления тайников-закладок. Полиция задержала его с поличным, когда он пытался сделать очередную такую закладку и сфотографировать это место. При мужчине обнаружили 64 расфасованных свертка, готовых к сбыту.

Стражи порядка выяснили, что незаконным делом мужчина занимался меньше недели. Он раскаялся в содеянном и пытался оправдать свои действия нехваткой денег и многочисленными долгами.

В итоге у закладчика изъяли около 30 граммов сильнодействующих наркотиков, что является крупным размером. В дальнейшем вещества будут уничтожены.

Возбуждено уголовное. Мужчине может грозить наказание от десяти до двадцати лет лишения свободы.