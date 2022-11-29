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НовостиОбщество29 ноября 2022 9:32

В Дмитриевском районе Курской области открыли памятник партизанам

Это уже третий подобный мемориал, установленный в регионе за полгода
Кристина ГОРБАТЕНКО
Мемориальный комплекс установили в селе Селино

Мемориальный комплекс установили в селе Селино

Фото: Архив "КП"

В селе Селино Дмитриевского района установили мемориальный комплекс памяти Селинской подпольной организации и партизанского отряда имени Кирова.

Селинская подпольная организация была создана в сентябре 1941 года. В конце лета 1942 года на ее базе сформировали партизанский отряд имени Кирова. Он вошел в состав Второй Курской партизанской бригады и базировался в Хинельских лесах. Основной задачей отряда было проведение диверсий на железных дорогах.

Открытие памятника состоялось 24 ноября. В мероприятии приняли участие жители села, школьники и учителя Селинской средней общеобразовательной школы, а также представители администрации Дмитриевского района.

Добавим, это уже третий памятник партизанам, установленный в Курской области за последние полгода. Так, в июле в селе Чапли Курчатовского района открыли памятный знак Михаилу Плотникову - первому командиру Дмитриевского партизанского отряда. В конце октября в поселке Чемерки Дмитриевского района увековечили память партизанки Матрены Вавилкиной, расстрелянной фашистами в годы войны.