В смертельном ДТП под Курском женщина попала под колеса двух автомобилей

Женщина скончалась на месте ДТП Фото: Архив "КП"

ДТП случилось 28 ноября примерно в 06:50 на 13 километре автодороги «Курск – Воронеж – Борисоглебск». В региональном УГИБДД рассказывают, 37-летний водитель, управляя автомобилем «Киа Спортейдж», сбил 64-летнюю женщину-пешехода, после чего, на нее наехал автомобиль «Рено Дастер», за рулем которого был 64-летний водитель.

В результате ДТП женщина-пешеход скончалась на месте. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Всего 28 ноября в Курской области зарегистрировано семь ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла примерно в 07:35 на 76 километре автодороги «Тросна – Калиновка». По предварительным данным, автомобиль «Ниссан Икс Треил», под управлением 31-летнего водителя, столкнулся с встречным автомобилем «Вольво FH 420» с полуприцепом «Сеспель», за рулем которого был 33-летний водитель.

В результате ДТП водитель автомобиля «Ниссан Икс Треил» скончался на месте аварии.