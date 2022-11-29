76-летний курянин зарезал свою знакомую

Женщина скончалась на месте Фото: Архив "КП"

В Курске суд вынес приговор 76-летнему мужчине, которого признали виновным в убийстве.

Как рассказывают в региональном СУ СК, утром 20 августа 2022 года курянин был в доме, который находится на 2-ом Моковском проезде в Курске. Там он поругался со своей 39-летней знакомой и в ходе ссоры из-за личной неприязни несколько раз ударил ее ножом в область туловища.

От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде девять лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.