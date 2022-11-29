Под Курском столкнулись три грузовика

Спасатели провели деблокировку двух водителей Фото: Архив "КП"

ДТП случилось 28 ноября в 17:33 на автодороге «Курск-Борисоглебск». На место происшествия выезжали пожарные-спасатели Горшеченского района.

В Противопожарной службе Курской области рассказывают, в ДТП столкнулись три автомобиля: Газель, фура «Джак » и грузовой тонар « Ситрак».

Пожарные-спасатели провели деблокировку водителей фуры и Газели. В результате ДТП водитель автомобиля Газель скончался на месте, водитель автомобиля «Джак» получил ранения и был доставлен в больницу.

Водитель тонара «Ситрак» при аварии не пострадал. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.