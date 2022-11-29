Под Курском сгорел дом

Пожар произошел в Золотухинском районе Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 28 ноября в 18:04. В деревне Никулино Золотухинского района горел дом.

На место происшествия выезжали пожарные-спасатели, сотрудники полиции, скорой помощи, работники электрических сетей.

По прибытию огнеборцы начали незамедлительно тушить возгорание. Однако, как сообщают в региональном ГУ МЧС, деревянный нежилой дом размером 6х10 полностью сгорел.

В результате пожара никто не пострадал. Его причину и ущерб выясняют.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».