В Курске в СКК потушили условный пожар

Горел цокольный этаж Фото: Архив "КП"

В Курске на базе Спортивно-концертного комплекса спасатели провели проверку боеготовности. В региональном ГУ МЧС рассказывают, по легенде занятия на цокольном этаже здания произошло возгорание на площади 150 квадратных метров. Условно потерялись семь человек.

В результате пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание. 65 человек были эвакуированы, во время пожара никто не пострадал.

- Традиционно были отработаны действия персонала объекта. В их обязанностях – ликвидация загорания первичными средствами пожаротушения, вызов служб экстренного реагирования, эвакуация людей, - говорят в МЧС.