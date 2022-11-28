Екатерина Письменная назначена министром здравоохранения Курской области

Продолжается работа по формированию Правительства Курской области Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области продолжается работа по формированию регионального Правительства. У себя в соцсетях губернатор Роман Старовойт сообщил, что сегодня, 28 ноября, он подписал документ о назначении Екатерины Письменной министром здравоохранения, преобразован и соответствующий комитет.

- Здравоохранение — одно из ключевых направлений, которому в регионе уделяется пристальное внимание. Продолжим развивать сферу, чтобы жителям области была всегда доступна качественная медицинская помощь, - сказал глава региона.

Напомним, ранее министром образования и науки Курской области была назначена Наталия Бастрикова, министром имущества – Дмитрий Савин, а министром финансов и бюджетного контроля – Наталья Рудакова.