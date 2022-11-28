Куряне самостоятельно потушили пожар в доме

Жильцы дома потушили пожар при помощи подручных средств Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 29 ноября в 13:45. Горел дом на улице Пучковка.

На место происшествия выезжали спасатели ПСЧ сотрудники полиции, скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

В региональном ГУ МЧС рассказывают, до прибытии пожарных возгорание потушили жильцы при помощи подручных средств. В результате пожара в подъезде жилого дома на первом этаже повреждены огнем коляска и велосипед на площади два квадратных метра Пострадавших нет.

Пожар тушили 22 человека и восемь единиц техники. Его ущерб и причину выясняют.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».