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НовостиПроисшествия28 ноября 2022 12:28

Курянин пять лет крал со своей работы офисную бумагу

Сумма ущерба превысила 600 тысяч рублей
Кристина ГОРБАТЕНКО
Мужчина продавал бумагу по заниженным ценам

Мужчина продавал бумагу по заниженным ценам

Фото: Архив "КП"

В региональном УМВД рассказывают, в ходе инвентаризации имущества, хранящегося на складе одного из курских предприятий, была обнаружена пропажа больше четырех тысяч пачек офисной бумаги.

Полицейские проверили технические документы предприятия за шесть лет работы, опросили свидетелей, очевидцев, провели необходимые экспертизы. В результате стражам порядка удалось установить, что к пропаже имущества причастен сотрудник организации, в обязанности которого входила выдача канцелярских принадлежностей со склада.

54-летний мужчина с 2016 по 2021 год крал офисную бумагу и продавал по заниженным ценам. Таким образом, сумма ущерба составила 672 тысячи рублей.

В ближайшее время в суде начнут рассматривать уголовное дело. Весь ущерб будет возмещен, на имущество вора наложен арест.