В Курске на 26 улицах и переулках восстановили освещение

О выполненных ремонтных работах сообщили в комитете ЖКХ Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В региональном комитете ЖКХ сообщили, что на прошлой неделе в Курске неделе выполнили работы по техническому обслуживанию 26 шкафов наружного освещения, отремонтировали и заменили светильники, а также провели замену 41 метра воздушной линии проводов.

Таким освещение восстановили более чем на 26 улицах и переулка города, в том числе по проспектам Дружбы, Кулакова, Ленинского Комсомола, улицам Серегина, Гагарина, К. Маркса (в том числе к скверу «Триумф»), Союзной, Заводской, 2-й Силикатной, Широкой, Гуторовской, 1-й Агрегатной, Интернациональной, Энгельса, Юности, Комарова, Лучистой, Арматурной, Кольцевой, Коммунальной, Малой, Чапаева, Дзержинского, переулкам Кирпичному и 1-му Краснополянскому, Магистральному проезду и в поселке Аккумулятор.

Помимо этого, капитально отремонтировали наружное освещения по улицам 1-й Агрегатной и Интернациональной.