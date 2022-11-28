Курские чиновники новогодние корпоративы проводить не будут

Особый упор сделают на поздравлении детей Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Совсем немного времени остается до Нового года. То, как в Курской области будут проходить новогодние празднования, обсудили и на оперативном совещании 28 ноября. Так, губернатор Роман Старовойт заявил, что в этом году главная задача – устроить праздник для юных курян.

- Особый упор делаем на поздравлении детей, поэтому будут проводиться и губернаторские елки, и мероприятия в районах. Особое внимание нужно уделить детям военнослужащих, - сказал глава региона.

А вот курские чиновники в этом году останутся без новогодних корпоративов.

- В подразделениях администрации никакие новогодние корпоративы проводить в этом году не будут. Как уже было сказано, концентрируем свое внимание на поздравлении юных курян, особенно тех, кто нуждается в поддержке, - сказал Роман Старовойт.

Также губернатор напомнил, что для украшения города на этот раз будут использовать старое оборудование.

- Мы договаривались, что праздничное оформление должно быть, но тратить деньги сейчас на приобретение нового оборудования – неуместно. Так что будем использовать либо то, что было закуплено ранее и использовалось в прошлых годах, либо то, что было контрактовано в начале 2022 года, - заявил глава региона.