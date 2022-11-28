За неделю курские спасатели 78 раз выезжали по тревоге

На пожарах погибли два человека Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

С 21 по 27 ноября в Курской области было потушено 26 пожаров, всего за неделю огнеборцы по тревоге выезжали 78 раз.

Также, в региональном ГУ МЧС говорят, что 18 раз спасатели реагировали на ДТП. Так, например, 26 ноября пожарные помогли в буксировке грузового автомобиля в деревне Малая Сергеевка Щигровского района.

К сожалению, не обошлось без жертв. За минувшую неделю на пожарах погибли два человека. Один из пожаров произошел на улице Семеновская в Курске. В результате возгорания погибла женщина 62 лет. В жилом доме общей площадью сто квадратных метров огонь повредил вещи. Ущерб и причину пожара выясняют.